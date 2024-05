Kurt Angle analiza el presente de Cody Rhodes

Contra viento y marea, Cody Rhodes terminó su historia en WrestleMania 40, destronando a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, y finalmente consiguió el título que se le escapó a su padre.

► Cody Rhodes obtuvo su gran momento en WrestleMania 40

Mucho se ha hablado ya de la victoria de Cody Rhodes en WrestleMania 40, pero no será suficiente. En la reciente edición de The Kurt Angle Show, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kurt Angle, habló sobre el tema y dijo que ama todo lo involucrado en la coronación de Rhodes, señalando que tanto Dusty Rhodes como el hermano de Cody, Dustin, han luchado para la compañía y la familia merecía algo como esto. El héroe olímpico también auguró que The American Nightmare está camino a la inmortalidad.

«Amo a Cody Rhodes. Pensé que debería haberlo ganado el año pasado, pero entiendo por qué no lo hizo. Creo que era mejor posponerlo hasta este año. Saber que su familia nunca ha ganado un título mundial de la WWE, es increíble. No puedo creer que Dusty no haya ganado el título mundial. Con el tiempo, Cody Rhodes podría estar a la altura de los grandes de todos los tiempos».

El miembro del Salón de la Fama WWE también felicitó a Reigns y a todos en The Bloodline, a quienes Angle considera que están a la par con D-Generation X y nWo como las facciones más grandes en la historia de la lucha libre.

Cody Rhodes está listo para defender su título contra AJ Styles en el próximo WWE Backlash: Francia, que tendrá lugar en Lyon, este fin de semana.