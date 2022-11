Kristal Marshall quiere luchar en el Royal Rumble 2023

Kristal Marshall empezó en el mundo de la lucha libre profesional en 2005, luego de varios años trabajando como modelo e incluso, apareciendo en videos musicales de 50 Cent. La joven llegó a WWE en el RAW Diva Search de 2005 y quería ganar el gran botín económico, pero quedó en cuarto lugar.

Sin embargo, los ejecutivos de WWE vieron algo en ella y le ofrecieron firmar un contrato de desarrollo y empezó a luchar en Deep South Wrestling ese mismo año. Sin embargo, en diciembre de 2005 fue ascendida a SmackDown, solo que como entrevistadora tras bambalinas.

► Kristal Marshall busca una última lucha en WWE

Meses después, este papel le generó problemas con algunas luchadoras, lo que la llegó a debutar en el ring del elenco estelar en SmackDown como ruda. Marshall tuvo 43 luchas y fue despedida en octubre de 2007 por supuestos problemas tras bambalinas, si bien Marshall ha negado esto y dijo que a los creativos no les gustó que quisiera tener control sobre su personaje y sus futuras historias televisivas.

Lo cierto es que, durante esta etapa, se enamoró y se casó con Bobby Lashley, con quien tuvo un hijo y una hija. Y solamente luchó después dos veces en cortos combates. Su último encuentro data de abril de 2013. Sin embargo, casi diez años después, quiere volver al ring. Así lo reveló en una reciente entrevista con Just Alyx:

«Todo el tiempo estoy pensando en volver al ring y me da ese gusanillo. Especialmente, lo he sentido mucho más últimamente. La gente me envía mensajes todo el tiempo y me dicen: ‘Oye, chica, ¡te ves bien! ¡Deberías volver al ring!’ Y yo he estado pensando en que sí, tal vez debería volver al ring.

«Absolutamente, me encantaría entrar al Royal Rumble 2023. He estado esperando esa llamada durante los últimos años. Estoy en la mejor forma de mi vida. Me encantaría tener una oportunidad más de caminar por esa rampa y escuchar a los fans explotar. No hay nada mejor que eso. Sí, Hunter… ¡Llámame! ¡Llama a tu chica! ¡Haz que eso suceda!»