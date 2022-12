Konnan, encargado de relaciones con el talento de AAA, confesó que sigue teniendo problemas de salud y actualmente se está sometiendo a tratamientos de diálisis.

Desde hace varios años, Konnan ha estado enfrentando problemas con su salud, siendo los últimos haber sufrido COVID-19 en febrero de 2021. Teniendo como consecuencia que someterse a una cirugía cardíaca.

Además, en 2007 se sometió a un trasplante de riñón y actualmente está en espera de uno nuevo.

En su más reciente podcast, Konnan reveló los problemas de salud que ha tenido y que después de ocho meses con problemas fuertes de salud, comenzó su tratamiento de diálisis.

«Recién comencé la diálisis hoy y puedo decir que durante los últimos ocho meses, y realmente no suelo mencionarlos porque así es como soy, pero los últimos ocho meses han sido una tortura para mí, mentalmente y físicamente«.

«Ha sido muy, muy difícil ir a trabajar y hacer este programa. Gracias a Dios, es lo único que tengo que hacer, pero incluso subirme a un avión ha sido una tortura para mí. Me siento débil, letárgico. Me siento desanimado. Sin energía, irritable, deprimido, lo que sea, hermano, simplemente no soy yo mismo. Ha sido muy difícil y ha sido muy difícil para mí hacer frente a esto», comentó en su programa Keepin it 100.