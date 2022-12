Místico y Villanos entran al Salón de la Fama del Wrestling Observer

El prestigiado semanario luchístico Wrestling Observer Newsletter ha revelado en la edición de esta semana los inducidos en la Clase 2022 de su Salón de la Fama. Teniendo como exaltados a los siguientes gladiadores:

Cabe recordar que estás elecciones se dan por estrellas de la lucha del pasado y del presente, figuras importantes en la industria, escritores e historiadores, y no por los lectores del prestigiado boletín, por lo cual las inducciones tienen mayor peso.

Sobre los mexicanos inducidos, Dave Meltzer apunta en el boletín:

«Místico, quien superó una carrera fallida en la WWE y una carrera mediocre en AAA, pero fue la gran atracción durante un período de auge de CMLL y podría decirse que es la principal estrella de la compañía hoy en día, ocupó el segundo lugar entre los reporteros, el tercero entre los historiadores, el sexto entre los procesionales retirados y el segundo entre los activos (notable que su fracaso en la WWE originalmente lo lastimó en esta categoría, pero eso se ha disipado desde entonces).

«Místico, fue elegido a los 21 años para ser la máxima estrella del CMLL. La promoción hizo una investigación de mercado que mostró que los fanáticos querían una nueva estrella. Fue elegido con la historia de que era protegido de Fray Tormenta. Fue puesto en el ring en eventos principales con los mejores rudos de la compañía, como Ultimo Guerrero y Dr. Wagner Jr., los superó y se convirtió en la carta de atracción más importante que tuvo la promoción desde el apogeo de Konnan/Perro Aguayo más de una década antes.

«Se convirtió en una sensación y con frecuencia atraía entre 10,000 y 15,000 fanáticos todos los viernes por la noche para sus eventos principales. Si bien su poder de atracción había caído desde su punto máximo, todavía era la estrella principal en 2011 cuando firmó con WWE para convertirse en Sin Cara. No fue un éxito por razones de casi todos los que lo conocían a él y a WWE predijeron. Siendo una estrella tan grande, se veía a sí mismo como una estrella. En la WWE, caminar como una estrella cuando no estás probado no suele funcionar bien. Además, su estilo no era favorecido y querían que trabajara al estilo estadounidense, ya que casi no tenían a nadie experto en trabajar estilo mexicano con él. Entre no conocer el estilo WWE, la idea de que era un engreído y no aprender inglés lo suficientemente rápido, recibió varios golpes en su contra y fue despedido en 2014. Al regresar a México, no funcionó bien en AAA como Mýzteziz, pero una vez que regresó al CMLL como Caristico a finales de 2015, volvió como cabeza de cartel. Cuando el nuevo Místico que lo reemplazó dejó la promoción, lo volvieron a colocar como Mistico en 2021.»