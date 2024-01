Konnan: «Drew McItnyre parece tonto con la espada»

Para Drew McIntyre, su espada tiene un gran significado. No solo porque forma parte de su cultura como nativo de Escocia sino que lleva el nombre de su madre, Ángela.

“En realidad fue idea de mi jefe, el Sr. McMahon, Vince McMahon. Estábamos tratando de pensar en un nombre para la espada y estaba pensando en Bonnie, como Bloody Bonnie o algo así, como The Widowmaker… algo ridículo, algo propio de la lucha libre. Él estaba como: ‘¿Cómo se llama tu madre?’. Dije, ‘Ángela’. Él dijo: ‘¿Te gustaría eso?’. Dije: ‘Me encantaría eso’”.

► Konnan habla de Drew McIntyre

Una espada que usa únicamente en su entrada, antes de pasar por la rampa, que clava en el piso para hacerla más espectacular, y que a Konnan no le convence demasiado, según explica en un episodio reciente de “Keepin’ It 100.

«Me parece que luce bastante tonto y curi… descendiendo con la espada lamada Angela. Entiendo que lleva el nombre de su madre, pero aun así. … ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Va a atravesar a alguien con ella?».

Es posible que en cierto sentido sea un elemento que le juegue en contra al luchador en tanto en cuanto que no se ve peligroso o amenazador porque nunca lo va a usar contra nadie. No es como el mazo de Triple H.

Por otro lado, el booker de Lucha Libre AAA Worldwide sí que valora positivamente el trabajo actual de The Scottish Warrior, así como también la falda escocesa que luce, la cual le hizo pasar un momento vergonzoso hace unos años cuando no podía quitársela en un evento no televisado:

«En cuanto a [McIntyre] usando una falda escocesa, no veo nada incorrecto. Después de todo, es un escocés. … Además, creo que están llevando a cabo una narrativa televisiva sumamente interesante con él en estos momentos.»