La empresa de lucha libre independiente, Wrestling Open, presentó su episodio número 105, el cual tuvo lugar el 4 de enero 2024 desde The White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Wrestling Open presento su episodio 105 en el cual vimos el enfrentamiento para ser el contendiente #1 por el Wrestling Open Title entre Jermaine Marbury vs. Alec Price vs. Channing Thomas vs. Joe Ocasio vs. Kylon King vs. Landon Hale vs. Pedro Dones vs. Ray Jaz y otros combates interesantes.

► Resultados Wrestling Open

Hammer Tunis venció a Brett Mettro BRG venció a Danny Miles Zayda Steel venció a Kennedi Copeland Steven Stetson venció a Dan Barry TJ Crawford venció a Marcus Mathers IWTV Independent Wrestling Tag Team Title #1 Contendership Four Way Match: The Kelly Brothers (Graceson Kelly & Westfield Kelly) vencieron a Rex Lawless & RJ Rude, The Shook Crew (Bobby Orlando & Bryce Donovan) y Waves And Curls (Jaylen Brandyn & Traevon Jordan) The Church Of Greatness (Lucas Chase, Sammy Diaz & Tyree Taylor) (w/Brother Greatness) vencieron a Dezmond Cole, Ichiban & Ryan Clancy Wrestling Open Title #1 Contendership Battle Royal: Jermaine Marbury venció a Alec Price, Channing Thomas, Joe Ocasio, Kylon King, Landon Hale, Pedro Dones y Ray Jaz