Kofi Kingston analiza rivalidad entre New Day e Imperium

Durante este año, los miembros de The New Day, Xavier Woods y Kofi Kingston, han estado involucrados en una creciente rivalidad con Imperium, específicamente contra Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci, y las tensiones se han ido incrementando semana a semana, no solo con lo sucedido dentro del ring, sino también fuera de este, ya que tres de los cuatro involucrados (con excepción de Kaiser) estuvieron en algún momento de baja como consecuencia de aquello.

► Tensión entre The New Day e Imperium se acrecienta

Durante una entrevista reciente con Wrestling Inc. en la rueda de prensa previa a Royal Rumble 2024, Kofi Kingston comentó sobre la rivalidad que él y Xavier Woods mantienen, resaltando la agresividad que ha desarrollado Ludwig Kaiser últimamente. Además, también comentó acerca de la posibilidad de la participación de Gunther en la misma.

«Cruzaremos ese puente cuando llegue el momento (enfrentarse a Gunther). Parece que esta rivalidad está aumentando. Lo bueno de esto es que la gente está viendo algo que en realidad no llega a ver».

«Están los muchachos que son súper serios, pero ahora los hemos hecho aún más maníacos. Tienes muchachos que son súper juguetones y alegres y nos has visto volvernos más maníacos y enojados. Así que ahora nos encontramos en el medio y es una guerra de la que todos se benefician, pero al ver algo diferente».

Si bien no hay indicios obvios de que Big E regrese pronto debido a la gravedad de la lesión en su cuello, Kofi Kingston se prepara para afrontar el Royal Rumble, en la que muchos esperan verlo implementar alguna maniobra para salvarse de la eliminación. Sin embargo, tanto Gunther como los demás miembros de Imperium seguramente estarán allí y quizás puedan convertirse en un importante obstáculo de cara a sus aspiraciones este fin de semana.