En la más reciente edición de WWE SmackDown, ocurrió un momento bastante interesante. Como venganza al hecho de que hace ocho días, Otis le robó la corona a King Corbin, este decidió metérsele a la cabeza al gordito bonachón, y aprovechó que Otis se encontraba luchando junto a Tucker y Braun Strowman en contra de Dolph Ziggler, The Miz y John Morrison, pues se fue a molestar a Mandy Rose.

Corbin hizo que un camarógrafo lo siguiera a cierta distancia y se aseguró de que la señal de la cámara transmitiera en vivo a través del Titantron. Se dirigió hacia Mandy y le preguntó que si acaso ella le había ordenado a Otis que le robara la corona. Cuando Mandy lo negó, le preguntó si era una broma acaso, y ella también lo negó. Allí soltó esta perla: le dijo a Mandy que sabía que ella fantaseaba con él y que le pidió a Otis que se pusiera su corona para fantasear estando con un hombre como él.

Otis salió corriendo y llegó para arrollar al camarógrafo y darle sus buenos golpes a Baron Corbin para que respete a su novia. La ligua prosiguió y Otis regresó a los minutos junto con Mandy Rose. El final de la lucha llegó cuando Strowman tacleó a todos sus oponentes y tiraron a Ziggler al ring, en donde Otis le aplicó la Oruga y luego un codazo para llevarse la victoria por cuenta de tres. ¿Será acaso que WWE programará a King Corbin vs. Otis en el Kickoff del PPV Backlash 2020?

