El invicto peso medio de la UFC, Khamzat Chimaev, evidentemente no se toma demasiado en serio las ambiciones de Ian Garry en las 185 libras.

El objetivo actual de Garry es ascender en las 170 libras camino del oro. El siguiente paso en ese camino llegará este fin de semana, cuando encabece el pago por evento del UFC 310 frente al máximo aspirante Shavkat Rakhmonov.

Como corresponde, «El Futuro» nunca ha dejado de mirar al futuro. Y cuando se trata de su plan para después del 7 de diciembre, el irlandés tiene en mente más de un cinturón.

«Soy un chico joven que ha soñado con estar aquí, que quería ver su cara en los carteles». dijo Garry a Ariel Helwani esta semana. «(Yo) quería hacer shows contra las personas más temibles del mundo. Ya te he dicho antes que mi escenario ideal es que peleo y venzo a Shavkat, y luego gano el título de peso welter. Subo al peso medio, peleo contra Khamzat y gano también ese cinturón. No tengo miedo de nadie. Sé lo talentoso que soy. Conozco los dones que Dios me ha dado», añadió Garry.

El peso medio nombrado específicamente por Garry no tardó en dar su opinión al respecto. A través de las redes sociales, Chimaev lanzó una severa advertencia al invicto dublinés.

«@ianagaryy Eres demasiado flaco chico, no te acerques a los dientes del Lobo, acabarás sin cabeza», escribió Chimaev en X.

Aunque Chimaev llegó a competir por el título en el peso welter, sus dificultades para alcanzar el límite de las 171 libras le obligaron a pasar definitivamente a las 185 libras. Desde entonces ha prosperado, derrotando tanto a Kamaru Usman como a Robert Whittaker para ascender al número 3 de la escala divisional.

Dado que se espera que «Borz» luche por el oro de Dricus du Plessis, la estrella chechena podría ocupar el trono cuando Garry tenga la oportunidad de hacer realidad sus aspiraciones en el peso medio.

Pero lo primero es lo primero: Garry tiene que vérselas con otro fenómeno invicto en el T-Mobile Arena este sábado por la noche.