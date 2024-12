Lo más promocionado esta semana para el episodio de ROH no fue un combate, sino un segmento donde Chris Jericho anunciaría la identidad de su retador de cara a Final Battle, evento que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre.

En cuanto a luchas, se programó un choque de tercias como estelar, entre Shane Taylor Promotions y la alianza Top Flight & Action Andretti. También, como puntos destacables, dos duelos femeniles: Billie Starkz vs. Lady Frost y Trish Adora vs. Rachael Ellering.

It’s 6-man tag team warfare in your main event as @shane216taylor, @CarlieBravo & @ShawnDean773 go to battle against @TopFlight612 & @ActionAndretti!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/EYMkGrcNK7