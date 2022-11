Mucha gente está al tanto de la conversación que Khabib Nurmagomedov tuvo con su madre en la que le dijo que nunca volvería a pelear. Pero es posible que no se den cuenta de que la promesa de retiro refleja una mayor actitud y perspectiva.

En una conversación de Class A Events celebrada recientemente en Toronto, Nurmagomedov explicó cómo uno de sus valores fundamentales es el respeto que siente por su madre.

“Debido a que termino mi carrera, porque le prometo a mi madre, es por eso que esta pregunta, la discusión entre mi madre y yo se volvió muy famosa. Pero teníamos muchas cosas diferentes que la gente no sabe sobre esto. No sólo esta promesa. Sigo no sólo esta promesa a mi madre. Sigo todo sobre Madre. Puedes tener amigos o hijos, lo que sea. Puedes tener lo que quieras, pero nunca vas a tener una madre más. Tienes una sola madre. Para mí, lo es todo. Para mí, lo es todo”.

Para Nurmagomedov, la lucha ha sido durante mucho tiempo un asunto de familia. Su padre, el difunto Abdulmanap Nurmagomedov, es considerado por muchos una de las mentes más grandes de MMA de todos los tiempos. Abdulmanap entrenó a su hijo hasta su muerte en 2020. Nurmagomedov atribuye su éxito a sus padres.

“Amo a mi madre por millones y millones de razones. Sé que incluso en Daguestán, esto no se trata de Daguestán, pero sé que muchas personas tienen malas relaciones con los padres. Realmente, realmente no entiendo esto. ¿Cómo pueden las personas tener una mala relación con los padres? Sí, madre, para mí lo es todo. Incluso ahora, ella todavía está conmigo, como si viviera conmigo en la misma casa. La trato como una reina”.