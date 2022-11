El regreso de Ricky Steamboat visto por Tommy Dreamer

En la lucha estadounidense de los años ochentas, pocos gladiadores eran tan habilidosos como Ricky Steamboat, un atleta espectacular que hacía que sus rivales sufrieran para adaptarse a su estilo veloz. Los latigazos laterales o pasadas de lado, algo que en la lucha mexicana era básico, Steamboat lo hacía con maestría inusual, provocando la admiración de los aficionados.

Steamboat fue uno de los grandes rivales de Ric Flair, pero rechazó la idea de participar en el evento donde éste tendría su aparente última lucha, así que el Nature Boy y Andrade enfrentaron a Jeff Jarrett y Jay Lethal.

► El regreso del Dragón

Quizá el ver el éxito de Flair en su lucha de (des)retiro fue lo que motivó a Steamboat a volver a ponerse las botas, aunque su explicación fue ésta:

«La verdad es que pensé que, entre más esperara para volver al ring, muchas menos posibilidades iba a tener. Cumpliré 70 años en febrero y la madre naturaleza te sorprende. Y cuanto más envejeces, te sorprende más rápido».

► Tommy Dreamer, emocionado por Ricky Steamboat

El veterano de ECW, Tommy Dreamer, ha sido uno de los luchadores que han reaccionado ante la lucha de retiro. Así lo escribió en su página de Facebook:

Esta noche vi luchar a Ricky Steamboat en vivo una vez más.

Desearía que no se hubiera retirado, porque todavía PUEDE hacerlo.

Desearía que esta lucha fuera con WWE o con AEW, porque fue grandiosa.

Ricky hizo equipo con FTR para enfrentar a Jey Lethal, Nick Aldis y Brock Anderson, con Arn Anderson.

Fue PERFECTA.

Vi a Rick Steambot contra Ric Flair en la Meadowlands Arena junto a mi papá. Tenía 13 años. Mi papá no era un fan de la lucha, pero sabía que yo sí lo era.

Me parece que era la primera vez que una empresa filial de la NWA iba al Noreste. Vi a Dusty, a los Road Warriors.

Era Night of Champions y significó uno de los mejores momentos que compartí con papá.

Él no creía en la lucha. Después de que terminó el combate de Steamboat y Flair, me volteó a ver y me dijo: «No sé sobre las otras luchas, pero lo que hicieron estos dos sí fue real».

Ricky hizo que mi papá creyera.

Esta noche Ricky me hizo sentir nuevamente como un chico con su padre.

Gracias, Ricky Steamboat, por hacerme…

Un creyente

Un soñador (dreamer).

Y por probar que los recuerdos siguen siendo reales.

► Resultados