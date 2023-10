Kevin Owens saluda a Adam Cole desde WWE SmackDown

Kevin Owens fue uno de los protagonistas del episodio de SmackDown de esta semana cuando se presentó como el nuevo luchador de la marca en respuesta a la transferencia de Jey Uso a Raw. El nuevo Gerente General, Nick Aldis, con la bendición de Triple H y Adam Pearce, lo presentó cuando Dominik Mysterio estaba exigiendo respeto como el Campeón Norteamericano de NXT. El joven guerrero dijo que daría una bofetada a quien entrara y finalmente tuvo que salir huyendo dolorido cuando KO le aplicó un Stunner.

Owens también tuvo protagonismo cuando el programa terminó debido a su entrevista para WWE Digital Exclusive pues además de hablar de su cambio de vestidor dedicó unas palabras a su amigo Adam Cole, que ha tenido que pasar por el quirófano debido a su lesión en el tobillo, la cual lo tiene alejado de la acción luchística en AEW; no así de la programación porque en la compañía no están cómodos dejando a una de sus principales estrellas fuera de los shows, así que lo tienen haciendo segmentos con Roderick Strong.

«Tengo un amigo llamado Adam que tuvo una cirugía muy grave hoy, está en el hospital recuperándose, solo quiero decirte Adam, te amamos, estamos contigo y cuídate, amigo«.

Kevin Owens with a shoutout to Adam Cole who had the ankle surgery. ❤️❤️ pic.twitter.com/ccH9CPsobt

— 👑𝔸𝕕𝕒𝕞 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕓𝕖𝕣𝕘👑  (@AdamGoldberg28) October 14, 2023