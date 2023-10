Carlito se sincera sobre su nueva música en WWE

Carlito volvió a WWE de manera oficial en Fastlane 2023 -para ayudar a la LWO– y se presentó en el último SmackDown -donde tuvo problemas con Bobby Lashley y The Street Profits– con una nueva música de entrada que tiene a los fanáticos divididos. Incluso él mismo lo está pues -hablando en The Ringer Wrestling Show’s Cheap Heat- The Caribbean Cool reconoce que no está entusiasmado con ella. Aunque al mismo tiempo espera que el WWE Universe la aprecie con el tiempo.

► La nueva música de Carlito

«¿Te refieres a la introducción? Es un poco diferente. Quería hacer algo un poco distinto, ¿sabes a lo que me refiero? Ha pasado mucho tiempo, y tienes que adaptarte a los tiempos, así que quería mantener el ambiente pero llegar con algo nuevo. Por lo que escuché, a la gente no le encantó la nueva canción de entrada, y yo tampoco estaba loco por ella, así que tal vez sea una de esas cosas que crecerá en ti más adelante. Pero, ya veremos.

«Me la presentaron. Querían cambiarla. No estaba entusiasmado con la idea de cambiarla. Como todos los demás, quería mantenerla. Me gustaba tal como estaba, pero dijeron: ‘Queremos cambiarla’. ‘Está bien, veamos qué podemos hacer’, y me pidieron mi opinión aquí y allá… ‘Podría usar un poco más de bajo aquí, más tambores’, pequeñas cosas así, y luego las letras, quería cambiarlas. No quería las viejas líneas de antes.

«Como dije, no estaba loco por ello, pero también era una de esas canciones pegajosas que me quedaba tarareando durante el día, ¿sabes? Porque dijeron: ‘La escuchaste mil veces’, y luego me encontraba tarareándola aquí sin darme cuenta, así que me fue creciendo un poco, así que tal vez, con suerte… Sé que a la gente no le gusta el cambio. Yo también soy ese tipo. No estoy loco por el cambio, pero creo que era algo que necesitaba hacerse, solo para darle un toque fresco a todo».