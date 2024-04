Kevin Owens revela cuáles son sus planes futuros

Kevin Owens tuvo una oportunidad de ganar el oro una vez más en WrestleMania 40, pero desafortunadamente se quedó corto en su triple amenaza contra Randy Orton y Logan Paul, quien retuvo el Campeonato de los Estados Unidos.

► Kevin Owens quiere luchar contra Rey Mysterio y Finn Bálor

Cuando los fanáticos se preguntan qué podría ser lo siguiente para Kevin Owens, durante una aparición reciente en Busted Open Radio, The Prizefighter expuso los planes que tiene en la WWE en el futuro, enumerando dos hitos que todavía quiere alcanzar en la WWE y cómo se siente acerca de capturar el oro nuevamente.

«Nunca he tenido un combate individual contra Rey Mysterio. Si tengo otro WrestleMania en mí, me encantaría luchar contra Finn Balor allí. Pero en cuanto a metas, creo que lo he tenido muy bien; realmente No puedo pedir más».

La estrella de la WWE también recordó su historia de WrestleMania con su buen amigo Sami Zayn, y cómo tuvo otros momentos en WrestleMania que hubiera querido disfrutar más, como aquella rivalidad con Chris Jericho en WrestleMania 33.

«Sami y yo tuvimos nuestro primer WrestleMania juntos en una lucha de escalera como oponentes. Dos años más tarde, estábamos haciendo equipo contra Shane McMahon y Daniel Bryan. Luego, unos años más tarde, tuvimos un combate individual y pensé: ‘No habrá nada mejor que eso’. Y luego lo hizo el año pasado».

«Solía estar tan obsesionado con querer hacer más. Y mucho de eso hizo que no lo disfrutara. Hacer equipo con Jericho durante todos esos meses y la historia que tuvimos fue increíble, pero en ese momento, no lo disfruté como debería haberlo hecho».

Aparte de WrestleMania 40, Kevin Owens ha tenido otros momentos memorables en WrestleMania; por ejemplo, el año pasado estelarizó la primera noche, cuando luchó junto a Sami Zayn en contra de The Usos, y un año antes, encabezó WrestleMania 38 cuando disputó un combate contra Stone Cold Steve Austin, quien salió del retiro tras 19 años de inactividad.