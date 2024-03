Kevin Nash y Bully Ray destacan la nueva producción televisiva de Raw

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, tanto los fans, como voces de veteranos como Eric Bischoff y Jim Ross, han destacado el gran trabajo que está haciendo el nuevo Jefe de Medios y Producción Televisiva de WWE, Lee Fitting, quien lleva tan tres meses en la empresa, o menos, y ya le ha imprimido su huella a las transmisiones televisivas, logrando un gran cambio con respecto a lo que hacía Kevin Dunn.

A los fans les ha gustado ver cosas como, por ejemplo, las tomas en donde se ven a los luchadores caminando de backstage hacia el ring, o viceversa. Y que no hay tantos cortes o cambios rápidos de cámara en cada segmento.

► Bully Ray y Kevin Nash aprueban los cambios en la transmisión televisiva de Raw

Recientemente, otros veranos del ring compartieron sus buenas apreciaciones en torno a los nuevos cambios de producción televisiva de WWE, que se han dado principalmente en Raw. Se trata de Bully Ray y Kevin Nash. Este último, dijo en su video podcast Kliq This lo siguiente:

«Está en piloto automático. Ahora encienden las luces de la arena en Raw. Hay tanta gente en el edificio. Es como si fuera otro interruptor más, y eso es como si hubiera un incendio real en el edificio. Tienen ese lugar equipado con cámaras para que se sienta como si estuvieras viendo una película de Martin Scorsese con las capas y la gente».

Por su parte, en una reciente edición de Busted Open Radio, Bully Ray declaró:

«Una de las cosas que me gustaron de Raw, y no sé si te diste cuenta, es la continuidad de las tomas, o la continuación de las tomas, de regreso por la Posición de Gorila en backstage. Todas esas cortes bruscos que me estaban dando convulsiones han desaparecido. Estamos siguiendo la acción, y mientras seguimos la acción, vemos que otros talentos se involucran en la toma… Estoy disfrutando de la nueva producción de WWE».