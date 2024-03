AJ Francis: «Bray Wyatt me enseñó de la lucha libre»

El próximo primero de abril, WWE lanzará un documental centrado en la vida y carrera del fallecido Windham Rotunda, mejor conocido para los fans de WWE como Bray Wyatt, quien murió de forma inesperada con tan solo 36 años de edad en agosto de 2023. El documental se llama Bray Wyatt: Becoming Immortal y se lanzará en Peacock. Big E ya tuvo acceso anticipado y recomendó el documental a todos por lo emotivo que lo encontró.

Recientemente, la ex Superestrella WWE, AJ Francis, más conocido como Top Dolla, habló acerca de lo buena que era su relación con Wyatt tras bambalinas en WWE y cómo este se convirtió en un gran artífice para aprender en torno a su carrera de lucha libre. Estas fueron sus interesantes palabras en una reciente entrevista con Chris Van Vliet:

► AJ Francis recuerda a Bray Wyatt

«Windham, para mí, era alguien que me permitía sentarme y aprender. Literalmente me sentaba y lo veía a él y a LA Knight armar luchas. Hicieron la lucha obviamente en el Royal Rumble, pero también hacían luchas no televisadas y House Shows todo el tiempo. El personaje de Windham era muy diferente a todo lo que había hecho antes, así que quería ver cómo implementaba su estilo en lo que estaba haciendo. Además, siempre tenía la disposición más amable, no quiero decir actitud, pero hacía todo lo posible para que todos a su alrededor se sintieran cómodos.

«Dadas mis conexiones previas con la NFL, a menudo tenía acceso a varios eventos relacionados con la WWE, como WrestleMania, antes de firmar oficialmente un contrato con la compañía en 2020. A pesar de esto, y de mi conocido fanatismo por el personaje de Bray Wyatt, Rotunda nunca me hizo sentir como un fan; en cambio, me aceptó como parte de la familia. Además de la amabilidad de Rotunda, también admiraba especialmente la creatividad que Rotunda traía no solo a su propio trabajo, sino también al de los demás.

«Era genial para intercambiar ideas porque es sin duda una de las mentes más brillantes en la historia de este negocio. Y no creo que nadie discutiría eso».