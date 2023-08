Kevin Holland no cree que Sean Strickland represente una amenaza demasiado grande para Israel Adesanya.

Con Dricus Du Plessis aparentemente no apto para un cambio rápido, Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC) podría ser el siguiente en enfrentarse al campeón de peso medio Adesanya en el UFC 293 el 9 de septiembre en Sydney.

Tanto si Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) acaba enfrentándose a Strickland o a Du Plessis, Holland no valora demasiado las posibilidades de ninguno de los dos luchadores.

«En cualquier caso, creo que ambas peleas son buenas para Izzy. No creo que ninguno de los dos le plantee problemas a Izzy«, dijo Holland a Helen Yee. «Du Plessis ha demostrado que nos equivocamos y se ha arreglado la nariz, así que quizá sea mejor boxeador. A veces, los boxeadores malos encuentran la forma de ganar y los buenos de perder. Pero dudo que cuando Du Plessis se enfrente a Izzy, ese boxeador de m*erda encuentre la forma de ganar».

► Sean Strickland viene de una buena racha

Strickland viene de vencer consecutivamente a Nassourdine Imavov y Abus Magomedov. Fue capaz de capear el temporal inicial de Magomedov y detenerlo por TKO en el segundo asalto, pero Holland dice que Adesanya no se cansará.

«Los estilos hacen las peleas, y a Strickland realmente no le gusta ser golpeado con grandes patadas e Izzy tiene cardio«, dijo Holland. «(Magomedov) no tenía ninguno, obviamente. Con Strickland vs. Izzy, a Strickland le gusta hacer el baile del hombre – pero no creo que tenga suficientes movimientos de baile para bailar con Israel Adesanya.

«Creo que Izzy lo destroza, Izzy destroza a Du Plessis. Probablemente será m*erda, pequeñas patadas a la pierna, algunas patadas de empuje, de vez en cuando lanzará algo grande y giratorio. Izzy tiene más posibilidades de noquear a Strickland porque Strickland se arriesgará más que Du Plessis».