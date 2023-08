Khalil Rountree esperaba un oponente clasificado en UFC en ESPN 51

Khalil Rountree estaba buscando subir la escalera de peso semicompleto, pero en su lugar atrajo a un recién llegado divisional.

Rountree (11-5 MMA, 7-5 UFC) le da la bienvenida a Chris Daukaus (12-6 MMA, 4-3 UFC) a la división de peso semicompleto en el cartel principal de UFC en ESPN 51 del sábado en el UFC Apex en Las Vegas. El cartel se transmite por ESPN y se transmite por ESPN+.

Habiendo ganado tres seguidos, Daukaus no era el oponente que Rountree estaba buscando, pero no tenía muchas opciones.

“Acababa de entrar en el ranking. Me estaba preparando para alguien dentro del top 15, y eso es lo que estaba pidiendo. Algunos de los muchachos resultaron heridos. Algunos de los chicos ya estaban reservados. Supongo que mi única opción era sentarme en el banquillo hasta que alguien se abriera si eso era lo que quería. «Si quieres a alguien entre los 15 primeros, no tenemos a nadie en este momento, así que no sé cuándo puedo contratarte».

“Ese fue el tipo de conversación. Al principio, yo estaba como, ‘Ah, está bien, lo que sea’. Esperaré. Pero no mucho después, surgió la oferta de Daukaus y me tomé un poco de tiempo para contemplarla porque era, en cierto modo, completamente opuesta a lo que estaba pidiendo. Pero algo que me llamó la atención fue, OK, él no está clasificado en la división de peso semipesado, pero está clasificado en la división de peso pesado. Entonces, si está buscando a alguien clasificado, ahí lo tiene, lo tiene”.

Daukaus ha perdido tres seguidos en el peso completo, por lo que no cumple exactamente con los criterios que Rountree esperaba. Sin embargo, sigue siendo un peso pesado clasificado.

“No fue una decisión fácil. Definitivamente tomó un poco de contemplación, estudio de cine, cosas así, y finalmente tomé la decisión de, ‘Estoy aquí para pelear contra los mejores. Quiero y creo que puedo ser un contendiente.’ Ahora, es solo una cuestión de manejar los desafíos frente a mí. Entonces, si estoy aquí para pelear contra los mejores y me dan a Chris Daukaus, es un peleador de UFC, es un peso completo clasificado, es genial. Está bien. Esto también es en cierto modo lo que pedí”.