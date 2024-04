Ketlen Vieira acusa a Kayla Harrison de huir de pelea

Según Ketlen Vieira, UFC quiere que se enfrente a Kayla Harrison en UFC 303. Vieira (14-3 MMA, 8-3 UFC), quien actualmente ocupa el puesto número 2 en el ranking de peso gallo femenino de UFC, afirma que la promoción le ofreció a Harrison para el 29 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La brasileña dice que aceptó, pero aún no ha recibido respuesta de Harrison.

«Ella podría ser el juguete nuevo y brillante, pero como cualquier juguete, es necesario jugar con él y probarlo. Incluso Julianna Peña – ella no ha peleado en dos años. Ella no merece la oportunidad por el título. Me ofrecieron la pelea (con Harrison) para el 29 de junio. Dije que sí y luego todavía no me la dieron. No estoy nada contenta.»

Vieira acusa a Harrison (17-1 MMA, 1-0 UFC) de eludirla. Harrison recurrió a Holly Holm en su debut promocional en UFC 300 y pidió una oportunidad por el título o una pelea por el título interino contra Peña si la campeona Raquel Pennington no está sana.

«Parece que Kayla simplemente no acepta la pelea. Si UFC ofreció la pelea, UFC quiere la pelea. Es sólo que Kayla no lo acepta. En UFC, sólo hay grandes atletas y si ella cree que va a decir no a esta pelea y aceptar una pelea más fácil, no hay peleas fáciles. Todos somos muy buenos atletas. Tiene que dejar de correr, aceptar la pelea y firmar el contrato”.

Vieira sólo quiere acercarse al título. Aunque Harrison está clasificada por debajo de ella, es consciente de lo grande que sería una victoria sobre el judoka dos veces medallista de oro olímpico.

“Mi nombre no es Germaine (de Randamie) ni Julianna Peña, así que no busco peleas. Al mismo tiempo, sé que necesito subir. Voy a aceptar cualquier pelea que me lleve al cinturón porque sé que lo merezco. Quiero ese cinturón. Kayla, aunque es alguien que está comenzando (en UFC), sería una gran pelea que me llamaría la atención y me llevaría a ese cinturón.

“Estoy buscando (pelear) contra peleadoras clasificadas, aumentar mi ranking y he sido autorizada para esa fecha. Dije que sí a esa pelea, así que estoy listo para pelear en esa fecha. Pero quiero una pelea que me lleve al cinturón, que es lo que merezco”.