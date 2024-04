Holloway cree que Gaethje merece crédito por primera caída en su carrera

Max Holloway nunca ha sido derribado en su carrera en UFC. De todos modos, eso es lo que dicen las estadísticas oficiales de peleas.

En UFC 300, Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC) fue cortado por un golpe de Justin Gaethje durante el cuarto asalto de su pelea por el título de BMF. El momento ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Gatheje (25-5 MMA, 8-5 UFC) aterrizó, Holloway golpeó la lona y volvió a ponerse de pie, sin parecer deteriorado. Al parecer, el estadístico pensó que Holloway había cometido un desliz.

«No contó como una caída, lo cual es una locura. ESPN publica y dice que en todas las peleas que he tenido en UFC, todavía no me han eliminado. Eso es una tontería. Dale a Justin ese. Lo aceptaré, ¿sabes a qué me refiero? Pero yo no sería un hombre sentado aquí y diciéndoles que no lo hizo”.

Solo hubo una caída registrada oficialmente por UFC Stats, que es el favorito para Nocaut del Año, cuando Holloway durmió a Gaethje cuando quedaba un segundo en la pelea. Joe Rogan lo calificó como el mayor nocaut de todos los tiempos.

Obviamente, no hay debate sobre cómo dar el golpe que puso fin a la pelea, pero el disparo que Gaethje conectó en el cuarto asalto claramente derribó a Holloway. El punto es algo discutible, considerando que Holloway cerró el espectáculo de manera épica. Sin embargo, dado que el ex campeón de peso pluma nunca llegó a la lona en sus 28 peleas anteriores de UFC, fue un hecho significativo para la carrera de Holloway.

A “Blessed” no parece molestarle que haya sucedido el momento, sino más bien que a Gaethje no se le haya dado el crédito adecuado por ello. Holloway lo atribuye a un golpe sólido de uno de los luchadores más peligrosos del juego.

«Hermano, ni siquiera recuerdo haber sido golpeado con ese puñetazo. Y luego me senté y volví a levantarme. Yo estaba como, ‘¿Qué… con qué me acaba de golpear?’ ¿Usted sabe lo que quiero decir? Yo estaba como, ‘¡Mierda!’ Pensé: ‘Ese fue un buen golpe’.

“Luego, cuando lo volví a ver, me golpeó justo en la parte superior de mi cúpula. Yo estaba como, ‘Santo cielo, hermano’. Este tipo apesta.’ Me sentí bien tan pronto como me levanté, pero fue uno de esos como, ‘Boom’. Las piernas simplemente ceden. Como si todavía estuviera allí, incluso cuando estaba de pie, lo estaba mirando. Pero no sé cómo eso no cuenta como una caída. No sé qué cuentan como gota. … Eso fue una locura.»