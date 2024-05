Kenny Omega: «Terminé con las luchas a muerte»

Desde el Falls Count Anywhere Death contra Shingo Takagi por el Campeonato Extremo DDT en DDT Beer Garden Pro Wrestling en 2008 hasta el Exploding Barbed Wire Death contra Jon Moxley por el Campeonato Mundial de AEW en Revolution 2021, Kenny Omega conoce a la perfección el sabor de las luchas a muerte.

► Kenny Omega no hará más luchas a muerte

Y no quiere volver a probarlo, como señala en Twitch, hablando primero de su combate con «The Death Rider» tres años atrás como al Texas Deathmatch que disputaron el actual Campeón Mundial de la casa Élite, Swerve Strickland, y el excampeón Adam Page en Full Gear que tanto dio que hablar.

«Cuando vi eso, pensé ‘oh, gracias a Dios que alguien está llevando este tipo de cosas a este nivel’, porque nunca podré llegar a esas alturas, nunca podré ser tan extremo, nunca voy a beber la sangre de nadie. Ustedes, chicos, eso es lo suyo ahora, pueden quedárselo, fue como una sensación liberadora, como decir, ‘Ok, el Kenny de las luchas a muerte está acabado porque hay personas mucho más locas que yo por ahí’. Estaba muy emocionado con la idea (con Moxley), fue un proceso de aprendizaje tan grande… y reforzó la idea de que hay mucho más que se necesita para tener una buena lucha de lucha libre, un buen show de lucha libre, un buen evento de lucha libre, simplemente todo lo que se necesita para la presentación de un enfrentamiento de alto riesgo.»

Tengamos en cuenta también que Omega acaba de volver de una grave lesión y no es ni mucho menos la primera vez por lo que ese tipo de combates no serían lo más adecuado si pretende alargar su carrera. Sobre todo cuando realmente no los necesita para dar las luchas más impresionantes de un evento.