Wendi Richter: «Si AEW paga, iré contra Toni Storm»

En sus 167 días de reinado como Campeona Mundial de AEW, Toni Storm ha vencido a la promesa Skye Blue, a la excampeona Riho, a la nueva estrella de la división Deonna Purrazzo, y a la veterana consolidada Thunder Rosa. No podemos decir que se esté quedando sin rivales pues el elenco de la casa Élite es numeroso pero sin duda la «Timeless» ha superado a algunas de las mejores. Veremos si hace lo mismo en Double or Nothing, donde va a exponer el título ante Serena Deeb.

► Wendi Richter amenaza a Toni Storm

Mientras, Wendi Richter está dispuesta a enfrentarla.

Hay que decir que la que dio el primer paso fue la misma Toni Storm cuando en la conferencia de prensa de World’s End dijo:

«Wendi Richter. Te voy a aplastar«.

La respuesta se ha hecho esperar pero la ahora mismo luchadora retirada contestó en Highspots Virtual Gimmick Table:

«No sabía ni siquiera que ella me estaba desafiando. Alguien me dijo que lo ha estado haciendo regularmente. Bueno, el dinero sí que habla. Si pueden reunir suficiente dinero, la enfrentaría. Incluso le daría la primera oportunidad. Ven, Toni. ¿Crees que puedes vencerme? Me encantaría verlo. No tengo miedo».

Wendi Richter no tiene un combate desde 2005 y ya entonces había tenido dos en un regreso eventual a la lucha libre desde 1996. Su época fue la década de 1980, cuando consiguió ser una de las figuras femeniles más notables de WWF, donde fue campeona y tuvo una recordada rivalidad con The Fabulous Moolah que la llevó a ganarle el título en The Brawl to End It All; juntas además ayudaron a dar reconocimiento a la lucha de mujeres en aquellos tiempos.