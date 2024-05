Hubo un elemento del WWE Draft 2024 que no gustó a The Undertaker, miembro del Salón de la Fama. Seguro que muchos fans comparten sus pensamientos. De hecho, podríamos decir que Bully Ray lo hace. Sin contestar a las palabras del Enterrador, Bubba decía esto también recientemente:

«Estuve reflexionando sobre el término ‘draft’. Cuando pensamos en ‘draft’, imaginamos personas de la universidad ascendiendo, caras nuevas, sangre fresca, y eso realmente se aplica a NXT. (…) Tal vez WWE podría organizar un evento de draft de dos días, pero podrían llamar a una noche el ‘Superstar Shakeup’ [y a la otra], el draft propiamente dicho.»

«Giras la ruleta, sale un nombre y esa persona va a Raw. Giras la ruleta, sale otro nombre. Esa persona va a SmackDown. Hazlo tan impredecible como sea posible para la base de fans. Y creo que así lo cubrimos, evitando simplemente trasladar a la misma persona al mismo programa [o] simplemente enviarla a una noche diferente.»

► The Undertaker critica el WWE Draft 2024

Fijémonos en «tan impredecible como sea posible» y «evitando trasladar a la misma persona al mismo programa» porque eso es justamente lo que resalta Taker. Según explica en Six Feet Under, no le gustó que no hubiera grandes movimientos en el evento de intercambio de marcas.

«¿Sabes qué es lo que me faltó? Quiero ver que se hagan algunos tratos de manera correcta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como muchos equipos, buscan un mariscal de campo. Intercambian sus posiciones hacia arriba o hacia abajo.

Sabes, eso sería más interesante para mí. Estás esperando que tu base de fanáticos vea dos noches de contenido televisivo. Y, para ser completamente honesto, no hubo muchos cambios realmente.»

No nada verdaderamente sorprendente y salvo los movimientos de NXT no ha cambiado demasiado el panorama de WWE. Aún así, veremos qué sucede del 6 de mayo en adelante, cuando se hagan efectivos todos los cambios y las nuevas historias y rivalidades empiecen a funcionar.