Keith Lee: “No necesito entrenar nada en el ring”

Keith Lee es sin duda un luchador tremendamente talentoso. Ahora, ¿no necesita entrenar incluso el que tiene más talento del mundo? Cualquiera pensaría que sí pero en su reciente entrevista en Fightful’s Grapsody el veterano de AEW asegura que él no lo necesita, al menos en el encordado.

#NaturallyLimitless with the HUGE VICTORY to cap off #AEWRampage on TNT!@DustinRhodes @RealKeithLee

We will see you at #AEWRevolution LIVE on PPV THIS SUNDAY! pic.twitter.com/UYxE8WYUlV — All Elite Wrestling (@AEW) March 4, 2023

> Keith Lee no necesita entrenar

“¿Te refieres al entrenamiento en el ring? No hago entrenamiento en el ring. Voy a nivelar algo aquí. Aquí es donde realmente entenderás por qué confío en quién soy y en lo que hago. Ahora, no me malinterpreten, creo en el entrenamiento y creo que es bueno hacerlo. Cuando regresé de la experiencia cercana a la muerte, entrené mucho en el ring, tal vez cinco o seis semanas antes de regresar. Pero no fue suficiente tiempo para recuperarme y volver a un programa de televisión, si eso tiene sentido, porque los efectos posteriores de toda esa terrible experiencia me dejaron en una posición en la que cosas como correr y algunas de mis actividades favoritas de cardio eran extremadamente difícil, era demasiado exigente para mí y la recuperación era demasiado larga. Así que en ese momento hice mucho entrenamiento en el ring y mucho entrenamiento fuera de eso para tratar de estar listo.

“Esa es probablemente la única vez que he estado fuera que he puesto tanto esfuerzo en regresar. Parte de eso fue que estaba preparado para cambiar toda mi carrera. Porque durante la totalidad de esos cinco o seis meses que estuve haciendo todo eso, básicamente esperaba que si hacía demasiado, moriría y la lucha libre no sería algo para mí en el futuro. Saliendo de eso y aprendiendo lo contrario, estaba emocionado de hacer esto todavía en cualquier capacidad que fuera. Estaba feliz de poder participar y seguir siendo alguien para la industria. Ahora, aparte de eso, nunca he estado fuera por más de dos o tres meses, supongo. Nunca he estado realmente lesioando. Soy muy afortunado por eso. Muchas veces, y no sé por qué, pero en términos de necesitar un ring para prepararme, nunca ha sido algo para mí. El movimiento en el ring no es algo que me resulte difícil. Porque lo que ves en el ring, particularmente hoy, es una fracción de lo que soy capaz. Me gusta así porque siempre soy una garantía, pase lo que pase”.

¿Te gusta Keith Lee como luchador?