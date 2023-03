Terry Funk iba a estar en esta brutal lucha de AEW

AEW Double or Nothing 2021 vio a The Inner Circle y The Pinnacle enfrentarse en una lucha Stadium Stampede que ha quedado en los libros de historia de All Elite Wrestling. Todavía más si hubiera formado parte de ella Terry Funk, como deseaba Dax Harwood, según ha contado recientemente en su podcast, FTR with Dax and Matt Koon.

> La idea de Dax Harwood con Terry Funk

“Se suponía que íbamos a filmar una escena en la que Cash y yo caminábamos en el bar con Tully (Blanchard), acabábamos de escapar de Ortiz y Santana, estábamos caminando en el bar. Sentado en el bar había alguien solo, con de espaldas a nosotros, y obtuvimos el ‘bien’ de Tony (Khan) para hacer esto. Caminamos hasta el bar, nos sentamos en el bar, y el tipo en el bar iba a ser Terry Funk.

“Se suponía que iba a decir una línea de ‘Roadhouse’, no recuerdo qué era. Se suponía que iba a decir una línea e íbamos a tomar una copa con él, luego entran Santana y Ortiz, luego entramos en la pelea y vemos a Konnan. Vemos a Konnan, volteamos la mesa para comenzar la pelea, y cuando volteamos la mesa, se suponía que tocaría los primeros segundos de DMX ‘Party Up ‘ y eso comienza la gran pelea. Eso se arruinó, no sé por qué.

“Llamamos a Terry, lo hizo Cash, y no pudimos comunicarnos con él. Lo volvimos a llamar, le dejamos un mensaje, no pudimos comunicarnos con él. Tal vez una semana después, si es así, Cash recibe una llamada telefónica y le dicen: ‘Terry Funk’. Cash respondió y le explicó todo. Terry dijo: ‘Me encantaría hacer eso’. ‘Ya lo hemos filmado’. Terry se disculpó mucho. Estaba dispuesto a hacerlo, simplemente llamó un poco tarde“.

