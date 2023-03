“Un talento nos contó sobre que McMahon estaba ahí y la impresión de esta persona fue que McMahon sólo estaba de visita y no para tomar el mando creativo. Otra persona en la compañía ha confirmado que McMahon está allí para hacer una visita. Otra cosa que cabe apuntar es que John Cena y McMahon son cercanos desde hace años y esta es una rara ocasión para encontrarse. Cena fue visto con McMahon en un restaurante en New York City hace unos meses». Vince McMahon estuvo esta semana tras bastidores durante WWE Raw.

> Ric Flair defiende a Vince McMahon

Como con cada noticia del mandamás, ha habido mucho runrún en torno a esta nueva, con no pocas personas criticando que ande por allí, temiendo que vuelva a hacerse con el control creativo. Pero entre ellas no se encuentra Ric Flair. El ‘Nature Boy’ siempre ha defendido a ‘The Chairman’ y recientemente lo hizo de nuevo en su podcast, To be the Man.

“Él es el jefe y se lo hizo saber a todo el mundo. Estoy seguro de que le encanta visitar a John (Cena). Son muy cercanos según ambos han transmitido en varias ocasiones.

“Creo que Vince y John son más que amigos. Simplemente están muy cerca. Creo que donde los chicos se quedan dormidos, John siempre se queda ahí.

“No me sorprendería si hablan un par de veces a la semana. Creo que les hizo saber a todos que él sigue siendo el jefe”.

¿Qué te parecen las palabras de Ric Flair? ¿Y la presencia de Vince McMahon en Raw?