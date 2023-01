Keiji Muto nomina a Naito para su lucha final

El legendario luchador Keiji Mutoh, quien se retirará el 21 de febrero en el Tokyo Dome nominó a Tetsuya Naito como su rival en su lucha de retiro.

Esto ocurrió al término de la batalla estelar del evento Wrestle Kingdom 17 en el Yokohama Arena, luego de que Naito diera su discurso tras imponerse a Kenoh. Naito se retiraba por la pasarela, cuando fue llamado por Mutoh, quien hasta ese momento había permanecido en la mesa de comentaristas y de ahí se fue al centro del ring.

Mutoh le dijo:

El líder de Los Ingobernables de Japón respondió:

Keiji Muto has decided on his opponent for his last match‼

Muto "Naito! I've decided on you as my opponent for my last match! Let's have a hot match!"

Naito "My answer is of course, tranquilo, don't be rash. I'll just leave 21 Feb free on my schedule”pic.twitter.com/YLsRieBN2m

