AJ Styles había sido considerado para Wrestle Kingdom 17

NJPW celebró recientemente su espectáculo más grande del año, Wrestle Kingdom 17, a principios de este mes, donde Karl Anderson perdió el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante Tama Tonga, poniéndole fin a su aventura con la empresa japonesa, que curiosamente se dio con la venia de Triple H y WWE. No obstante, el luchador no tuvo a su amigo y compañero Luke Gallows en su esquina.

► Nunca se concretó un plan oficial para llevar a AJ Styles a Wrestle Kingdom 17

Fightful Select informó recientemente que Luke Gallows no hizo el viaje porque NJPW decidió no tenerlo en el programa. Sin embargo, mencionó que hubo conversaciones sobre una posible aparición de AJ Styles en el evento que se llevó a cabo en el Tokyo Dome, aunque sabemos que no prosperó.

Según la misma fuente, Rocky Romero indicó que hubiera sido una gran idea tener a AJ Styles en Wrestle Kingdom 17, pero agregó que nunca hubo planes oficiales como para que fuera llevado a cabo. Evidentemente esto se enfrió por completo luego de conocerse la gravedad de la lesión en el tobillo del Phenomenal One, lo que le ha impedido ser partícipe de los eventos desde entonces.

“AJ Styles ha sido marginado por una fractura de tobillo, pero hubo rumores antes de su lesión de que podría haber aparecido en Wrestle Kingdom 17 con Karl Anderson.

Styles no estuvo presente, pero Doc Gallows tampoco hizo el viaje, loc cual nos dijeron que era una llamada de New Japan Pro Wrestling. Sin embargo, hubo algunas conversaciones sobre la llegada de AJ Styles. Rocky Romero le dice al Wrestling Perspective Podcast de Fightful que el propio AJ Styles pensó que sería una buena idea. Romero dijo que creía que si fuera por Styles, él podría haber estado allí.

Terminó siendo un punto discutible, ya que Styles se rompió el tobillo la semana anterior y no ha viajado ni estado en televisión. Eso acabó con todas las posibilidades. Romero se aseguró de especificar que nunca hubo planes oficiales para que sucediera”.