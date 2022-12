Kayla Harrison agradeció las amables palabras de Cris Cyborg tras su sorprendente derrota ante Larissa Pacheco en el Campeonato de la PFL de 2022.

Durante una reciente aparición en The MMA Hour, Harrison respondió a la publicación de Cyborg en las redes sociales.

«Con clase», respondió Harrison. «No creo que Cyborg no tenga clase. Creo que es una campeona… en la vida. De nuevo, no tengo nada más que respeto por ella y cada vez que digo estas cosas que quiero pelear con ellas, es porque creo que son las mejores.»

Un enfrentamiento entre Harrison y Cyborg podría encabezar la división de pago por evento de la PFL que se lanzará en 2023. Ambas partes han expresado un profundo interés en que la pelea se lleve a cabo.

Cyborg está a unos días de su regreso al boxeo profesional tras ganar en su debut. También tiene la intención de volver a Bellator para defender su título.

Aunque Cyborg y Harrison podrían ser adversarias en breve, parece que se han avivado las llamas que han marcado su complicada relación.