El periodista de MMA Ariel Helwani cree que Francis Ngannou y la UFC llegarán a un acuerdo. El reportero de MMA Ariel Helwani dio su opinión sobre el progreso del nuevo acuerdo de Ngannou durante su programa, The MMA Hour.

«Francis está a punto de convertirse en agente libre«, dijo. «Pero estoy escuchando que las conversaciones son realmente muy buenas. Y sabes, viste a Eric Nicksick, su entrenador se refirió al 4 de marzo, he estado diciendo esto. ¿Cuánto tiempo he estado diciendo que si no podían conseguir una pelea en diciembre para Jones, el pago por evento de marzo era cuando iban a tratar de hacer a Jones? Lo más nuevo es que ya no está, Francis, representado por CAA. Eso abre la puerta a que Endeavor quiera hacer negocios».

Helwani cree que el cambio de representación podría permitir a la empresa matriz de la UFC, Endeavor, estar más inclinada a negociar con Ngannou. La parte del boxeo puede seguir siendo un problema, pero Helwani cree que sus opciones pueden ser limitadas allí.

«Me siento ahora mismo muy seguro de que va a renunciar. Además, no hay ninguna pelea de Fury por ahí. A menos que Fury suba al micrófono el sábado después de vencer a Chisora por tercera vez, lo que todos esperamos que ocurra, y diga: Francis, ¿dónde estás? No parece que Fury esté ya en eso, ¿verdad? Él tiene este cambio de corazón», dijo. «Quiere pelear. Quiere grandes peleas. Quiere seguir adelante. Me sorprendería. ¿A dónde va Francis? ¿A dónde va? No tiene la influencia que quizás pensábamos que tenía».

Helwani confía en que la UFC conseguirá cerrar el acuerdo y Ngnanou vs. Jones se fijará para el evento PPV de marzo aún no anunciado.