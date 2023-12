Kayden Carter y Katana Chance vencieron a Natalya y Tegan Nox en el WWE RAW más reciente para encaminarse hacia el Campeonato Femenil de Parejas. De hecho, tuvieron sus más y sus menos justo después del combate con Chelsea Green y Piper Niven, que acabaron la noche bastante furiosas, al contrario que las que fueran Campeonas de Parejas NXT, que estaban contentas de estar finalmente logrando su oportunidad después de muchos meses sin encontrar su sitio en el main roster. Y después del programa Kayden y Katana hablaron para Raw Talk.

