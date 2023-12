«(…) Al principio, no voy a mentir, probablemente sea la primera vez que lo digo en voz alta, pero la primera vez que estábamos haciendo ‘Big Pressure’, pensé, ‘No sé. No sé si lo estoy sintiendo’. No estaba 100% seguro. Confiaba en Flash, confiaba en Prophet, el productor, confiaba en Khalid, quien co-produjo. Estos son tipos que ganaron un Grammy con Kanye [Kanye West] (…)». Unas semanas atrás, Swerve Strickland reconocía que en un primer momento no confiaba en ‘Big Pressure’, su canción en AEW, la cual se ha convertido en un fenómeno entre los fans.

► Swerve Strickland en la NFL

Un fenómeno tal que sonó recientemente durante el partido entre los Jacksonville Jaguars y los Cincinnati Bengals de la NFL; ambos equipos se enfrentaron en el Everbank Field en Jacksonville, Florida, resultando ganadores los visitantes por un marcador de 31-34. Y no solo sonó sino que, por primera vez, The Realest One la estuvo bailando (en AEW no lo hace, como sí Prince Nana, sino que se mantiene serio, creando una vibra también realmente interesante antes de sus luchas y segmentos, así como un contraste muy divertido con su manager).

«Esta noche, en el Everbank Stadium, es el territorio de Swerve. El magnate y estrella de AEW se ha encontrado con el comisionado de la NFL, Roger Goodell, y con el gerente general y CEO de AEW, Tony Khan, en las líneas laterales antes del partido de esta noche en la NFL entre los Jaguars y los Bengals».

Los Jacksonville Jaguars son propiedad de la familia de Tony Khan, presidente de AEW, como también el Fulham, de la Premier League. El equipo de football, a pesar de la derrota, va de primero en la AFC Sur de la Conferencia Americana con un récord de 8-4. Mientras, Swerve Strickland está también en lo más alto de la liga dorada del AEW Continental Classic con dos victorias y cero derrotas.