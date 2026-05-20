Katsuyori Shibata vs. Will Ospreay, lucha agregada al cartel de Dynamite 20 de mayo 2026

AEW Dynamite se presentará el 20 de mayo 2026 en la Cross Insurance Arena en Portland, Maine (anteriormente conocido como Cumberland County Civic Center) coliseo con capacidad para 9,500 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 13 de mayo vimos:

Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay (**** 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a WestBrook (* 1/2) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Brian Cage (****) Will Ospreay venció a Ace Austin (****) Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida vencieron por DQ a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Konosuke Takeshita (*****)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 20 de mayo 2026

Will Ospreay ha iniciado una nueva cruzada en AEW, ahora considerado un aliado de Death Riders recibiendo entrenamiento y consejos de Jon Moxley para convertirlo en mejor luchador. Estas asesorías han llevado a Ospreay a un nivel más agresivo, calculador y violento.

De cara a su combate contra Samoa Joe en el PPV Double or Nothing 2026, esta noche en episodio conjunto de tres horas de Dynamite y Collision, Ospreay se pone a prueba en contra de Katsuyori Shibata, compañero de Joe en The Opps. Quien tratara de diezmar a Will Ospreay a tan solo cuatro días de dicho evento.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. «Speedball» Mike Bailey

Darby Allin (c) vs. «Speedball» Mike Bailey Will Ospreay vs. Katsuyori Shibata

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler t Dax Harwood) vs. The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong

FTR (Cash Wheeler t Dax Harwood) vs. The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong COMBATE ELIMINATORIO POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly

Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly Athena y Triangle of Madness vs. Thunder Rosa, The Brawling Birds y Mina Shirakawa

Ricochet, Andrade El Ídolo y Mark Davis vs. Jericho y The Young Bucks

No se pierdan nuestra cobertura en vivo de AEW Dynamite.