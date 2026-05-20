Katsuyori Shibata vs. Will Ospreay, lucha agregada al cartel de Dynamite 20 de mayo 2026

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AEW Dynamite se presentará el 20 de mayo 2026 en la Cross Insurance Arena en Portland, Maine (anteriormente conocido como Cumberland County Civic Center) coliseo con capacidad para 9,500 aficionados.

► En el episodio de AEW Dynamite del 13 de mayo vimos:

  1. Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay (**** 1/2)
  2. ‘Speedball’ Mike Bailey venció a WestBrook (* 1/2)
  3. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Brian Cage (****)
  4. Will Ospreay venció a Ace Austin (****)
  5. Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida vencieron por DQ a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (****)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Konosuke Takeshita (*****)

► Cartel actualizado AEW Dynamite 20 de mayo 2026

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Will Ospreay ha iniciado una nueva cruzada en AEW, ahora considerado un aliado de Death Riders recibiendo entrenamiento y consejos de Jon Moxley para convertirlo en mejor luchador. Estas asesorías han llevado a Ospreay a un nivel más agresivo, calculador  y violento.

De cara a su combate contra Samoa Joe en el PPV Double or Nothing 2026, esta noche en episodio conjunto de tres horas de Dynamite y Collision, Ospreay se pone a prueba en contra de Katsuyori Shibata,  compañero de Joe en The Opps. Quien tratara de diezmar a Will Ospreay a tan solo cuatro días de dicho evento.

  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. «Speedball» Mike Bailey
  • Will Ospreay vs. Katsuyori Shibata
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler t Dax Harwood) vs. The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong
  • COMBATE ELIMINATORIO POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly
  • Athena y Triangle of Madness vs. Thunder Rosa, The Brawling Birds y Mina Shirakawa
  • Ricochet, Andrade El Ídolo y Mark Davis vs. Jericho y The Young Bucks

No se pierdan nuestra cobertura en vivo de AEW Dynamite.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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