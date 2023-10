Karrion Kross, emocionado y asustado por su libro

Karrion Kross va a publicar próximamente un libro, puede que a través de WWE, pero esto todavía no está confirmado. Tampoco se conocen detalles del contenido, aunque es de suponer que hablará de su carrera en la lucha libre profesional. De ello habla Kross en Insight with Chris Van Vliet en una entrevista que está dando mucho que hablar mientras él se encuentra ausente de la programación.

► El libro de Karrion Kross

«Así que presenté el libro a WWE porque me gustaría que lo publiquen a través de ellos. Todo lo que hago, me gustaría hacerlo a través de WWE; quiero ser parte de esto para toda la vida, ¿sabes? Me gustaría pensar que el libro podría publicarse a finales de este año. El libro está siendo revisado o ya ha sido revisado. Solo hay un par de detalles en movimiento que deben estar en su lugar para su publicación. Pero cuando presenté el libro, tenía todo el formato listo.

«Estaba editado, contiene fotos y les di un producto totalmente terminado. Así que depende de cuándo tengan todas las piezas en su lugar para algunas cosas que están tratando de alinear para todos nosotros. En cuanto a la publicación, el libro se publicará, pero estoy realmente emocionado por la idea de que la gente lo lea. Nuevamente, estoy un poco asustado, pero creo que eso probablemente es algo bueno.»

Siempre es interesante cuando un luchador publica un libro pues ofrece mucha información sobre su vida y su carrera que por un motivo u otro no salió a relucir hasta ese momento. No hace mucho, también estuvo hablando de ello Saraya, contando que su victoria por el Campeonato Mundial Femenil AEW en All In será el último capítulo. También está preparando uno nuevo Ronda Rousey. Continuarmeos informando sobre el de Karrion Kross cuando tengamos novedades.