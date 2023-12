Karrion Kross se preparó para conducir una moto Harley-Davidson

Karrion Kross sigue sin encontrar el rumbo en WWE, pese a que se creía que se iba a convertir en una gran estrella en la empresa con Triple H al mando. Kross no luchaba en la televisión desde el 11 de agosto, y retornó el pasado 8 de diciembre, solamente para ser aplastado por Bobby Lashley.

Esto como parte de un combate de la primera ronda del torneo para convertirse en retador número uno al Campeonato de los Estados Unidos WWE, en SmackDown. Desde entonces, no habíamos vuelto a saber nada de Kross, hasta ahora.

Y es que, a través de sus redes sociales, el luchador mostró orgulloso que el día de hoy obtuvo un diploma por haber completado un curso de la Harley-Davidson Academy. Este es un curso realizado por la famosa empresa de motocicletas Harley-Davidson, en donde no solamente se enseñan todas las técnicas para que haya la mayor seguridad posible al manejar una de estas famosas motos, sino que el curso sirve para aprender a manejar cualquier motocicleta.

COMPLETE!

Thank you very much to @harleydavidson Riding Academy.

Now the question is:

What should my very •FIRST• motorcycle be? 🏍️ pic.twitter.com/W1cbrI2vNN

— Karrion Kross ⏳ (@realKILLERkross) December 20, 2023