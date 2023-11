Karrion Kross, críptico: «Me convertí en el final»

Mientras sigue desaparecido de la televisión de WWE, Karrion Kross habla de convertirse en el final, de que no está loco, de hacer que los demás pierdan todo. Ello en un reciente video en su canal de YouTube. No es la primera vez que pronuncia, o publica, unas palabras similares, pero realmente sigue sin estar claro qué va a pasar con él en la compañía luchística.

► Karrion Kross, críptico

«Bien, bien, bien. Ahí está y aquí estás. Si estás aquí, eso significa que lo estabas buscando. No lo encuentras por accidente. Esta es una historia que deberías haber escuchado hace mucho tiempo. Verás, antes de involucrarme en este negocio, estuve involucrado en otro, y me trajo aquí a la Ciudad del Pecado. Siempre tuve esta cosa dentro de mí. Ahí está de nuevo, lo ves claramente. No estoy loco. No sabía qué era eso, pero me dijo que dejara mi hogar, que en ese momento estaba muy lejos, o eso pensaba. Bueno, eso es exactamente lo que hice. Encontré este trabajo, una tarea. Todo lo que tenía que hacer era vigilar a la gente y, si había problemas, encargarme de ellos. Era un trabajo bien remunerado, pero luego me di cuenta de que el dinero no era tan importante para mí. Especialmente cuando la persona que me pagaba me molestaba.

«Así que decidí pasar a otras cosas. Evolucioné más allá de ese asunto monetario hogareño. Necesitaba saber cuál era mi verdadera llamada y empecé a observar el juego. Vi cómo las personas apostaban sus vidas en la mesa sabiendo que la casa iba a ganar. Vi cómo las personas se autodestruían con la esperanza de que las cosas mejoraran, pero no lo hacían. Absolutamente no. Eso me inspiró. Dije, ‘Quiero convertirme en esa posibilidad’. No, no la buena. Quiero convertirme en la posibilidad de que todo falle y pierdan todo, y se desvanezcan con menos de lo que empezaron. Me convertí en ‘la casa’. Me convertí en ‘el final’.»