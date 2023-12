Eric Bischoff explica por qué AEW debe renovar el contrato de Jim Ross y la importancia del comentarista y WWE Hall of Famer para la empresa de Tony Khan. Tanto por declaraciones de JR como del presidente All Elite, sabemos que no habrá ningún problema que impida la renovación. De todas maneras, The King of Controversy se expresa en 83 Weeks.

Sobre si AEW debería dejar ir a Jim Ross: «No. Absolutamente no. No creo que JR haya sido colocado en la mejor posición posible en AEW. Parte de eso es responsabilidad de Jim. Mira, todos tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros propios éxitos y nuestras propias fallas de vez en cuando. Pero me hubiera gustado ver a JR desde el principio como un locutor de eventos especiales. Lo hubiera puesto en un nivel de pedestal diferente. No es que sea mejor que Tony o mejor que cualquier otro, pero es diferente. Y me hubiera aprovechado de eso, construyendo sobre esa percepción de Jim como la leyenda en la transmisión de lucha libre que realmente es. Al ponerlo en un pedestal y mostrarlo, y mantener esa separación del trabajo diario, por así decirlo, los coloca en un nivel diferente, ¿sabes? Y me hubiera gustado que lo hicieran desde el principio. Pero mira, Jim tiene esa voz. Cuando escuchas esa voz, es como comida reconfortante para mis oídos. Es como macarrones con queso para mis oídos cuando escucho la voz de Jim.»

Sobre la importancia de Ross: «Si miras a AEW en los últimos 12 meses, entre el drama de Punk que terminó con Punk yéndose a la WWE, lo cual todavía me desconcierta, para ser honesto, cada vez que lo digo, simplemente muevo la cabeza. Perder a Jade Cargill, obviamente es un gran movimiento. No sé si yo fuera Tony [Khan], querría perder más valor de marca. JR tiene 50 años de experiencia como locutor. JR está arraigado en la cultura de la lucha libre profesional y entre los fanáticos. Así que perder otra marca como esa, creo que el momento sería realmente malo. Tony tiene que mantenerlo unido. Tiene que unir ese barco, tiene que apretarlo. Tiene que asegurar los talentos de marca que tiene, los nombres que tiene. Obviamente, MJF es crucial en este momento, pero tipos como JR y Tony Schiavone, esas personas que tienen equidad en sus nombres y todos los fanáticos de la lucha libre saben quiénes son y los han conocido la mayor parte de sus vidas. Necesitas asegurar a esos talentos mientras intentas restablecerte. Y creo que AEW de muchas maneras está, creas o no, en un modo de reconstrucción porque el fondo acaba de caer. Tanto así en los últimos meses que están luchando por reconstruirse.»