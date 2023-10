Karrion Kross visitó recientemente Insight with Chris Van Vliet para compartir una entrevista charla con el popular entrevistador, la cual en parte se centró en el fallecido Bray Wyatt. El luchador de WWE estuvo hablando de su relación con él, de un plan que tenía la compañía para ambos en WrestleMania, y de los tatuajes que se han hecho muchos para rendirle tributo.

► Bray Wyatt

«No quería profundizar hasta que llegáramos aquí. No es una conversación ambigua. Windham y yo hablamos en diversas ocasiones durante mucho tiempo. Cuando era extra en la WWE, siempre conversábamos, pero no sobre lucha libre, sino sobre películas de terror, tatuajes o música.

«Y luego, alrededor de 2018 o 2019, se puso en contacto conmigo y me dijo que teníamos que hacer algo juntos. Yo me quedé sorprendido. Alguien a quien admiro como intérprete estaba hablando conmigo, Killer Kross, que aún no se había hecho un nombre ni había tenido éxito. A medida que nos acercábamos a ese momento, me uní a NXT.

«Realizamos la entrada, le hice suplex a Leon Ruff en la cabeza un par de veces, lo estrangulé. Luego se volvió a poner en contacto conmigo y me dijo que algún día lucharíamos en WrestleMania. Me quedé asombrado. Siempre pensé que él y yo haríamos algo juntos, pero de manera diferente.»

► Posible lucha

«Avancemos rápidamente. Íbamos a trabajar juntos en WrestleMania, Nadie lo sabía, excepto un grupo de guionistas y algunas personas de la oficina. [¿Fue en WrestleMania 39?] Sí, teníamos previsto hacer algo. Pasábamos horas planeando cómo queríamos abordar la situación, qué queríamos crear creativamente para la audiencia y dónde debíamos estar. Teníamos ideas que involucraban a Alexa, Bo y Scarlett.

«Sin embargo, todo cambió de la forma en que lo hizo. Pero él dejó una huella en todas las personas que conoció. La forma en que todo se desarrolló, hermosa y trágica a la vez, es muy extraña. Siempre fue una inspiración para mí y siempre mostró calidez, lo hizo con todo el mundo. Tengo tantas historias que no tendríamos tiempo de contar. Éramos amigos y nunca lo olvidaré.»

► Los tatuajes homenaje

«En medio del día, varios miembros del personal se acercaron a mí y nos informaron que había un artista local en la ciudad. Todos estábamos afectados, sigue siendo una situación inquietante para muchos de nosotros por lo que ocurrió. Decidimos hacerlo todos juntos. Era algo que todos queríamos hacer, y no tuvimos que pensarlo mucho.»