Karolina Kowalkiewicz venció a Silvana Gómez Juárez por decisión unánime el sábado en la cartelera preliminar de UFC 281 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Karolina Kowalkiewicz, ex retadora al campeonato de peso paja de UFC, obtiene su segunda victoria consecutiva esta noche en la cartelera preliminar de UFC 281 en el Madison Square Garden, logrando una victoria por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) sobre Silvana Gómez Juárez, a pesar de cierta confusión en el cuadro de mando.

Kowalkiewicz, ex campeón de peso mosca de KSW, logró hacer un buen trabajo en la espalda del nativo de Argentina, Gómez Juárez en el marco de apertura, sin embargo, no pudo asegurar un estrangulamiento trasero desnudo después de una considerable lucha manual.

“Mi plan de juego era derribarla. Lo hice en el primer asalto, pero en el segundo y tercer asalto no pude derribarla. Cometí muchos errores, pero gané, así que estoy muy feliz. Pero el lunes, sé que mi entrenadora estará muy enojada conmigo… porque no la derribé (más). Este es el mayor error”.

“Los últimos años fueron muy, muy duros para mí. Perdí cinco peleas (en fila), y ahora estoy empezando a ganar de nuevo. Así que estoy muy, muy feliz”.

“Yo no elijo a mis oponentes. Si el UFC me dice: ‘Debes pelear con esta chica o esta chica’, está bien, no hay problema. El próximo año, tal vez quiera pelear tres veces, ya veremos”.