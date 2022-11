En 2019, 2020 y 2021, WWE y AEW entraron en una disputa buscando contratar a los mejores luchadores de otras compañías y firmaron a un montón de talento. No todos consiguieron mantenerse, como fue el caso de Blake Christian, que vio rescindido su contrato con la organización McMahon en noviembre de 2021, cuando había sido firmado en febrero del mismo año. En aquella época utilizaba el nombre de Trey Baxter. Solo llegó a tener 10 combates, tanto en NXT como en 205 Live antes de que le comunicaran la mala noticia.

► El pasado y futuro de Blake Christian en WWE

Desde entonces se ha mantenido ocupado trabajando en otras empresas importantes como NJPW, AEW o GCW. Aunque hubiera deseado que su carrera como Superestrella fuera mejor. Pero al mismo tiempo no se amarga por no haber tenido una gran oportunidad, como señala en su reciente entrevista en Two Man Power Trip podcast.

«Creo que todos desearían que los hubieran utilizado más, ¿sabes? Yo no, sé que mucha gente se amarga por ciertas cosas como esta, no estoy amargado en absoluto. Estoy muy agradecido por el tiempo que tenía y las cosas que tenía que hacer. Cada vez que me decían que iba a tener esta cantidad de tiempo o que tenía que hacer esto, siempre traté de empujar un poco los límites. Había empujado tanto que eventualmente tuvieron que darme algo. No importa la cantidad de tiempo que tuve en la pantalla, siempre aproveché al máximo sin importar qué. ¿Desearía haber sido utilizado más? Por supuesto, pero no estoy amargado sobre la cantidad de tiempo que tuve».

En lo relativo a la posibilidad de volver a ser una Superestrella, Blake Christian no lo descarta:

«Sabes, siento que hay muchas cosas que necesito hacer aquí primero, pero no me opongo a volver a la WWE. Nunca digas nunca».

¿Os gustaría ver de nuevo a Blake Christian en WWE?