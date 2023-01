«Debido a que el huracán Ian golpea Florida, el Performance Center de WWE ha sido cerrado hoy por obvias medidas de precaución. También apuntar que Karl Fredericks, quien salió de New Japan Pro-Wrestling este pasado agosto cuando terminó su contrato, fue visto en el Performance Center a comienzos de esta semana». Ya en septiembre de 2022 adelantábamos en Súper Luchas la posibilidad de que Karl Fredericks firmara con la WWE. Y finalmente eso es lo que ha sucedido.

► Karl Fredericks ya habría firmado con la WWE

Todavía no es oficial pero informa de ello nuevamente nuestro compañero Mike Johnson, de PWInsider: “Karl Fredericks, de 32 años, quien salió de New Japan Pro-Wrestling en agosto de 2022 cuando expiró su contrato, firmó oficialmente con WWE para la marca NXT, confirmó PWInsider.com. Fredericks comenzó esta semana en el Performance Center de Orlando“. Esto es todo lo que sabemos de momento, que no es poco, y estaremos informando de todas las novedades próximas.

El veterano luchador aún no ha hecho ninguna declaración pública. Karl Fredericks comenzó su carrera como luchador en el año 2015. Fue en 2018 cuando realmente empezó a llamar la atención en NJPW. No es un gran nombre en la industria de los encordados pero tiene una gran experiencia en una de las compañías más importantes del mundo y ha trabajado muchos años también como independiente así que veremos de lo que es capaz cuando empiece a tener oportunidades en el ring de WWE NXT.

Cabe mencionarse, como curiosidad, que tuvo una lucha en All Elite Wrestling. Fue en el episodio de Dark del 1 de mayo de 2022, cuando formó parte del Team NJPW Strong que venció a The Factory. Y también luchó en varias ocasiones en Ring of Honor.

¿Qué os parece la firma, aún no oficial, de Karl Fredericks con la WWE?