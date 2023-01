¿Por qué Chris Jericho es un gran líder en AEW?

“Entonces, de hecho, en eso, perder un combate, perder combate tras combate tras combate… perder bien, eleva, en mi opinión. Una cosa que aprendí a hacer es que aprendí a perder. Aprendí a perder de tal manera que cuando terminaba el combate estaba elevado. Siempre traté de esforzarme tanto durante el combate que cuando perdía, los fanáticos de la lucha libre podían pensar que era algo horrible”. Así explicaba recientemente Sting cómo perder puede ser algo bueno para un luchador si sabe cómo hacerlo.

► Chris Jericho, un gran líder

Did we just witness the BIGGEST. UPSET. in the HISTORY of professional wrestling?!?! @ActionAndretti just BEAT @IAmJericho in his #AEWDynamite debut!!!! Watch #AEWDynamite: #WinterIsComing LIVE on TBS! pic.twitter.com/3Yd3R61CFT — All Elite Wrestling (@AEW) December 15, 2022

Tirando de un hilo parecido, porque el entrevistador de All Elite Wrestling no lo dice en el mismo sentido, Tony Schiavone hacía un comentario similar explicando por qué Chris Jericho es un gran líder mientras hablaba en su What Happened When. Señala esto también haciendo referencia a que perdió con el entonces debutante Action Andretti y que lo hizo también con Ricky Starks, que está siendo empujado actualmente en la compañía. Ambos elementos entran en la explicación de Schiavone sobre el liderazgo de Jericho.

“Tengo mucho tiempo por Chris Jericho. Qué gran líder es. ¿Sabes cómo sé que es un gran líder? Hizo el trabajo para Action Andretti. Hizo el trabajo para Ricky Starks. Ese es un gran líder. Te mostraré cómo puedes perder y aún así mantener tu impulso“.

Jericho ya lo ha hecho todo en la lucha libre profesional y cada paso que da no hace más que agrandar su leyenda, su legado. Y recordemos que recientemente estuvo en el Battle of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla sorprendiendo a todo el mundo; no solo apareciendo sino teniendo un combate.

