Matt Hardy: “Ser rudo hubiera ayudado a John Cena”

“Estuvo (Vince McMahon) muy tentando un par de veces, pero al final, estaba el tema de la venta de mercancía y todo lo que hace John Cena con la comunidad. (…) Y otro punto es la venta de mercancías y todo lo que John hace fuera de la pantalla, los Make-A-Wish y todo eso, ya no se podrían hacer. Así que, en última instancia, Vince no quiso apretar el gatillo con eso. Y creo que tomó la decisión correcta, porque John Cena ha sido el abanderado de WWE”. Así hablaba unos meses atrás el ex guionista de la WWE Brian Gewirtz sobre el no cambio a rudo de John Cena.

► El no cambio a rudo de John Cena

Justamente, esos elementos que mencionaba sobre el John Cena fuera de la lucha libre son la razón por la que Matt Hardy entiende que nunca se diera ese paso con el 16 veces Campeón Mundial. Por otro lado, el veterano luchador de All Elite Wrestling cree que hacerlo lo hubiera ayudado a largo plazo, según expresa en un reciente episodio de su The Extreme Life of Matt Hardy.

“Hay momentos en la WWE donde esas decisiones se toman porque la persona real es un gran activo para la compañía de muchas maneras. Probablemente por eso nunca apretarían el gatillo. Quiero decir, ¿lo habría ayudado en a la larga? Creo que sí. Creo que lo habría hecho, pero siento que todos los Make-A-Wishes, todas las apariciones, todas las cosas de caridad que hizo, solo querían mantenerlo en ese papel. Por eso lo mantuvieron en la misma posición, como en el capitán del barco”.

¿Os hubiera gustado que John Cena hubiera cambiado a rudo en la WWE?