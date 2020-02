►Karis la Momia confirma que será La Parka

El hijo de Jesús Alfonso Escoboza Huerta, que actualmente lucha como Karis la Momia Jr., confirmó sin decirlo abiertamente que AAA le dará el personaje que a su padre hiciera inmortal: La Parka.

Esto ya se había mencionado anteriormente, pero se consideró muy prematuro, pues el heredero de La Parka apenas comenzó su brega en el mundo de la lucha libre.

El gladiador comentó:

“Creo que a mucha gente le va a molestar, tanto en lo personal, como familiar. Él me inculcó eso, respetar mi trabajo, la lucha libre, lo que él amaba, y la enseñanza más grande que me dejó es amar y respetar la lucha libre”.

El gladiador, que concedió una entrevista a Diego A. Hernández del diario La Razón, afirmó estar pasando por momentos muy complicados en lo personal:

“Creo que es un momento muy complicado y más en lo personal; no te hablo como Karis sino como hijo de Jesús Alfonso (Huerta Escoboza). Son días difíciles para mí, he pasado días muy duros y como ya lo he dicho, perdí al ser que más amo y respeto en esta vida; me dejó un hoyo en mi corazón, un hueco en todo mi cuerpo que nadie podrá llenar.»