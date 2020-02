TAKA Michinoku y su empresa Just Tap Out (JTO) iniciaron sus actividades de enero con su evento denominado «Hatsu«, que contó con participaciones de luchadores de otras empresas.

Al ser una empresa muy pequeña, JTO tiene pocos luchadores y para integrar el cartel que se presentó en el Tokyo Korakuen Hall invitaron a gladiadores de la talla de Utami Hayashishita, Taichi, El Desperado y DOUKI. Sin embargo, es una empresa con mucho ánimo de trabajar, incluso ya está planeando su primer tornero.

Fue la luchadora de Stardom la que se enfrentó a Maika, poniendo en juego el Campeonato Future of Stardom. Esta fue la quinta ocasión que Hayashishita puso en disputa su cetro ante la sorprendente luchadora de JTO.

La batalla duró casi 15 minutos hasta que Hayashishita dictó sus condiciones.

Tras la lucha, apareció sobre el ring la guapa Giulia, quien ofreció su apoyo y amistad a Maika.

En la semifinal, TAKA Michinoku y Taichi volvieron a reencontrarse sobre un ring y unieron fuerzas para dar cuenta de la dupla de Suzuki Army conformada por El Desperado y DOUKI.

Para la estelar, Tamura Hayato doblegó en mano a mano al joven Ryuya Takekura.

Los resultados completos son:

JTO «Hatsu», 14.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 868 Espectadores

1. Tomoka Inaba y AKARI vencieron a Maylee y Kurea (12:46) con un Right Middle Kick de Inaba sobre Maylee.

2. Eagle-gun vs. Black-gun 4 vs. 4 Elimination Match: Black Eagle, Glack The Giant, Black Chango y Black Changita derrotaron a Eagle Mask, Chojin Yusha G Valion, EX Valion y Yuki Shizuki [4:3].

3. Arata venció a KANON (10:10) con un Modified Arm Hold.

4. Future of Stardom Title: Utami Hayashishita (c) venció a Maika (13:57) con la Torture Rack Bomb (5th defense) defendiendo el título

5. TakaTaichi Box Office Executive Committee Presents: TAKA Michinoku y Taichi derrotaron a El Desperado y DOUKI (26:53) con un Taichi-Style Last Ride de Taichi sobre DOUKI.

6. Tamura Hayato venció a Ryuya Takekura (24:36) con la Jackhammer.