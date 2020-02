El ex campeón WWE Rey Mysterio ha estado involucrado en una rivalidad con Andrade y Zelina Vega en las últimas semanas alrededor del Campeonato de los Estados Unidos, y logró acudir a la ayuda de Humberto Carrillo este lunes en Raw.

Rey Mysterio salvó justo cuando el primo de Carrillo, Angel Garza, estaba a punto de castigarlo en el piso con el concreto expuesto. Si bien Mysterio salvó a Carrillo de un destino terrible, él fue quien sufrió la ira de Garza cuando el ex Campeón de peso crucero le aplicó un DDT sobre el concreto.

► El retiro de Rey Mysterio

El «Maestro del 619», es ampliamente considerado como uno de los mejores luchadores en el ring de las últimas dos décadas,y ha estado constantemente involucrado en las historias principales desde su regreso a la WWE en octubre de 2018.

Hablando en una entrevista reciente con BT Sport, la leyenda de la WWE también dijo que cree que todavía tiene algo que demostrar, a pesar de que la gente a menudo le dice que no hay necesidad de seguir luchando a sus 45 años.

«Siempre me subo al ring pensando ‘Tengo que demostrar que todavía tengo algo que dar’. Recibo muchos comentarios como ‘Rey, ya no tienes que hacer mucho. Tu nombre ya es … has dejado tu huella’. Pero para mí, cuando siento que no tengo nada más que demostrar, es cuando siento que necesito dar un paso atrás. Todavía es emocionante para mí y emocional».

Al parecer, el retiro de Rey Mysterio todavía está lejos, más aún cuando en diciembre pasado manifestó que tiene un sueño pendiente de compartir el ring junto a su hijo Dominik. Al menos, Mysterio ya ha nombrado a quien será su sucesor en WWE.

En el corto plazo, es posible que esté fuera de acción un tiempo, teniendo en cuenta que tanto Andrade como Humberto Carrillo no retornaron de inmediato luego de recibir un ataque similar contra el concreto. De hecho, Cageside Seats informó lo siguiente:

«Hay algunas especulaciones, de que Rey Mysterio podría tomarse un tiempo libre después de Raw esta semana«.