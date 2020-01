Kane agradece a Daniel Bryan recodando el Team Hell No

Pasaron juntos como Team Hell No alrededor de un año, no demasiado tiempo, pero muchos fans no dudan en hablar de ellos como una de las mejores parejas de la última década en WWE. Daniel Bryan y Kane hicieron un gran trabajo, tanto dentro como fuera de los encordados. Y en 2018 tuvimos la ocasión de volver a disfrutar durante unos momentos de aquella aventura. No sabemos si volverán a aliarse en el futuro, pero esperamos que sí, al menos durante un combate antes de que cada uno ponga fin a su carrera definitivamente.

► Kane agradece a Daniel Bryan

Mientras, Bryan se encuentra rivalizando con The Fiend por el Campeonato Universal. Se enfrentarán en Royal Rumble 2020. Al mismo tiempo, quien fuera su compañero de equipo se encuentra alejado de los encordados trabajando como alcalde del condado de Knoxville, Tennessee.

Ahora seguimos hablando de la aventura política del endemoniado, por lo que comentó a SI.com:

«En lo que respeta a la política, Bryan y yo tenemos opiniones completamente opuestas. Pero nos respetamos como seres humanos y valoramos los puntos de vista de cada uno. Eso nos llevó a tener interesantes pláticas y a aprender el uno del otro. Aprendí mucho de Bryan, incluso cuando no estábamos de acuerdo. Trabajar con Daniel Bryan fue probablemente lo más divertido que he hecho durante toda mi carrera en la lucha libre».

Hablando de su alianza, el futuro miembro del Salón de la Fama quiso dar todo el crédito a su ex compañero.

«No puedo hablar lo suficientemente bien de Bryan y del talento que tiene. Kane era un personaje muy oscuro y serio, pero Daniel Bryan cambió todo eso. Fue un cambio muy refrescante para mí. Si en 1999 le hubiese dicho a la gente que Kane iba a protagonizar algunos de los segmentos más divertidos de WWE, no me hubiesen creído. Pude mostrar un lado no tan oscuro de Kane, y todo fue gracias a Bryan».

También comentó acerca de la actual rivalidad de Bryan.