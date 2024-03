Kamaru Usman elogia y critica a Michael Page

El ex campeón del peso welter de la UFC Kamaru Usman ha opinado recientemente sobre el debut en la UFC de Michael «Venom» Page.

El fin de semana antepasado, en el UFC 299, «MVP» se enfrentó a Kevin Holland. El veterano favorito de los seguidores de Bellator se impuso a «Trailblazer» por decisión unánime. Antes del combate, Page ofreció un espectáculo salvaje al público, saliendo al ritmo de una remezcla del tema de entrada de la leyenda de la WWE The Undertaker.

Sin embargo, la actuación de Page, famoso por sus golpes brutalmente duros, no estuvo a la altura de lo que se esperaba de «la pesadilla nigeriana».

► Kamaru Usman: «Sin duda es capaz de algo más grande», sobre el debut de Page en la UFC

Durante una reciente edición de Pound 4 Pound con Kamaru y Henry, Kamaru Usman complementó el debut de Page en la UFC, pero cree que «MVP» podría haber hecho más. En general, consideró que la pelea no estuvo a la altura de la entrada.

«Fue una buena presentación«, dijo Usman. «Empecemos por la entrada, la entrada fue genial. Me gusta ‘MVP’, me gusta el hecho de que tuviera la confianza para entrar y hacer eso, la entrada fue genial…». Ahora, basándome en esa entrada, me hubiera gustado verle pelear un poco más, sin duda es capaz de hacer algo más de lo que hizo».

Usman señaló que Page no era el primer luchador de la UFC que hacía una entrada con el tema de Undertaker. En el UFC 276, el entonces campeón de peso medio de la UFC Israel Adesanya hizo algo parecido. Sin embargo, Page lo cambió con la nueva versión del tema y su rutina de baile.

«Fue un giro interesante», dijo Usman. «Quienquiera que haya remezclado esta canción, el DJ que sea, lo ha hecho muy bien, porque al principio era el tema de The Undertaker y luego se convirtió en ‘Amapiano’ y se nota que ‘MVP’ sabe bailar, ‘MVP’ sabe hacer lo suyo«.