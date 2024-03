RVD no sabe si volverá a luchar en AEW, pero no le afecta

Rob Van Dam no lucha en AEW desde el 21 de febrero, en Dynamite, cuando hizo equipo con Hoko y Adam Page, pero cayeron ante Brian Cage, Swerve Strickland y el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Samoa Joe. Desde entonces, realizó dos luchas el pasado 9 de marzo en el evento WCPBTW The Reunion 3: Calvacade Of Legends.

Primero, luchó ante Matt Riddle por el Campeonato Mundial de la Televisión NJPW, pero ambos fueron atacados por Chris Harris y James Storm, por lo que Riddle y RVD unieron fuerzas y vencieron al equipo de los America’s Most Wanted. Esto fue en el OUC Shoemaker Center en Chillicothe, Ohio.

► RVD no sabe cuál será su futuro con AEW

«En este momento, no tengo ni idea de AEW, si acaso… no sé qué esperar. La RVD-ología me dice que no tenga expectativas. Estoy 2-3 en mi AEW hasta ahora.

«Así que si quiere traerme solo para darles a los chicos estos combates de fantasía, entonces, bueno, no es una mala posición estar en eso, para poder hacerlo.

«Si quiere traerme solo cuando tiene luchadores lesionados y necesita a alguien que intervenga, aun así no es una mala posición estar en eso.

«Soy un mercenario y me gusta mi posición en eso. Si quiere hacer algo más, entonces ciertamente no lo sé en este momento.

«Pero siempre dice que le encanta trabajar conmigo. Él siendo Tony Khan, y es un gran tipo y siempre dice que quiere hacerlo de nuevo. Así que no sé».